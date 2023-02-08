Кабардиев о награде за лучший нокаут года: «Было много достойных ребят, они все заслужили награду»

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Магомед Кабардиев в интервью «NAIZADAI» прокомментировал завоевание награды «нокаут года» на NAIZA AWARDS:

«Было много номинировано достойных ребят, они все заслужили награду, так как их нокауты были не менее зрелищный. Но в этом году эту номинацию отдали мне»

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