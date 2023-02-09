Ерасыл Шукатаев выступит на турнире Alash Pride в Бишкеке

В кард турнира Alash Pride 82, который 21 февраля в Бишкеке, добавился бой в наилегчайшем весе.

В рамках данного турнира выступит казахстанец Ерасыл Шукатаев (9-4).

Шукатаев является очень крепкий бойцом, однако два своих последних поединка проиграл решением кыргызу Аргену Муратбек уулу и Флавио Мадруга (в Naiza). Первый на этом же турнире проведет бой за пояс, а второй уже успел подраться за пояс в лиге NAIZA, проиграв решением Алиби Идрису.

Соперником по бишкекскому турниру Шукатаева станет Эхтирам Даришов из Азербайджана.

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