Тимур «Акула» Серикулы о бое с Акимжаном: «Я сам хотел с ним подраться, проверить свой уровень»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Жасулан Акимжан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Тимур «Акула» Серикулы (2-0) в интервью «Вестнику ММА» поделился ожиданиями от боя с Жасуланом Акимжаном в рамках командного гран-при NAIZA:

«Я сам хотел с ним подраться, я хочу проверить свой уровень на фоне серьезного соперника. Хочу за счет таких боев расти. В бою будут равные шансы. Он любитель драться в стойке, я тоже люблю зарубиться, так что будет интересный бой»

Бой состоится 25 февраля.

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