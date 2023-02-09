Жасулан Акимжан о бое в командном гран-при NAIZA: «Тимур – хороший пацан, надеюсь даст бой»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Жасулан Акимжан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Представитель команды Tobet Top Team Жасулан Акимжан в интервью «Вестнику ММА» поделился ожиданиями от боя с Тимуром Серикулы:

«Чисто спортивный интерес, больше ничего. Хорошо, когда появляются такие молодые проспекты, значит развивается ММА у нас в стране. Думаю, что будет хороший бой. Особо нечего сказать, я о нем узнал только тогда, когда нам поставили поединок. Посмотрел его поединки, хороший пацан, надеюсь даст бой»

Финал командного гран-при пройдет 25 февраля в рамках NAIZA 49.

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