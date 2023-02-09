Головкин сменил местожительство в США

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, чемпион мира WBA Super в среднем весе Геннадий Головкин сменил место постоянного проживания в США.

С момента своего переезда в Штаты в 2010 году Геннадий проживал в Южной Калифорнии, однако теперь, как пишет Рафаэль, боксер обосновался на юге штата Флорида.

Напомним, что накануне стало известно о решении Головкина отказаться от титула чемпиона мира IBF, который он должен был защищать в поединке с бразильцем Эскивой Фалькао. Теперь у GGG остался только пояс по версии WBA Super — по этой линии Геннадий также имеет обязательного претендента в лице «обычного» чемпиона Эрисланди Лара.

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