Алимханулы об отказе Головкина от титула IBF: «Он мне нужен»

Казахстанский боец Жанибек Алимханулы отреагировал на отказ Геннадия Головкина от титула IBF:

«Говорят, один пояс стал вакантным в среднем весе. Он мне нужен. Ребята, скоро я соберу все титулы, Иншааллах!» — написал он в твиттере

На данный момент Жанибек является обладателем титула WBO.

«Рекламный охват – 30 миллионов, гонорары бойцов – 250 миллионов тенге». Лига NAIZA подвела итоги года и наградила победителей

Дзюдоистка из Казахстана Айгерим Абилкадирова укусила свою соперницу: спортсменка словила много хейта, но мощно ответила критикам

Фируза Шарипова о романе с Резниковым: «Личную жизнь не комментирую»