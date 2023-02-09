Алимханулы об отказе Головкина от титула IBF: «Он мне нужен»

Теги IBF WBO Геннадий Головкин бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Казахстанский боец Жанибек Алимханулы отреагировал на отказ Геннадия Головкина от титула IBF:

«Говорят, один пояс стал вакантным в среднем весе. Он мне нужен. Ребята, скоро я соберу все титулы, Иншааллах!» — написал он в твиттере

На данный момент Жанибек является обладателем титула WBO.

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