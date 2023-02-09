Алимханулы об отказе Головкина от титула IBF: «Он мне нужен»
Казахстанский боец Жанибек Алимханулы отреагировал на отказ Геннадия Головкина от титула IBF:
«Говорят, один пояс стал вакантным в среднем весе. Он мне нужен. Ребята, скоро я соберу все титулы, Иншааллах!» — написал он в твиттере
На данный момент Жанибек является обладателем титула WBO.
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