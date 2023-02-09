Адвокат Головкина объяснил отказ от титула IBF: «DAZN не интересен Фалькао»

Личный адвокат Геннадия Головкина Джон Хорневер – через инсайдера Дэна Рафаэля объяснил отказ от титула IBF:

«Геннадий не завершает карьеру. Он пытается найти для фанатов лучший бой из всех возможных. Период для переговоров с обязательным претендентом от IBF Фалькао истекает в конце следующей недели, но Геннадий решил не ждать до этого времени. Геннадий посчитал правильным освободить титул и дать возможность устроить как можно скорее другой поединок, раз этот уже точно не состоится.

Мы пытались сделать этот бой, однако DAZN заинтересован в поединке Геннадия, но им не интересен Фалькао. Люди оттуда контактировали с нами и их мысль – давайте драться с тем парнем или с тем, никому не нужен бой с Фалькао.

Геннадий просто сказал: «Если бой с Фалькао невозможен, пусть он идет биться за вакантный титул. Эскива терпеливо ждал своей очереди, пусть он проходит вперед и бьется за титул. Удачи ему и спасибо IBF за терпение». Он еще добавил: «Я пока не закончил карьеру, но боя с Фалькао не будет, спасибо ему и Top Rank за терпение».

Если WBA будет настаивать на бое с Ларой – возможно, у нас будут точно такие же проблемы».

«Рекламный охват – 30 миллионов, гонорары бойцов – 250 миллионов тенге». Лига NAIZA подвела итоги года и наградила победителей

Дзюдоистка из Казахстана Айгерим Абилкадирова укусила свою соперницу: спортсменка словила много хейта, но мощно ответила критикам

Фируза Шарипова о романе с Резниковым: «Личную жизнь не комментирую»