Геннадий Головкин лишился пояса IBF

Казахстанский боксер Геннадий Головкин больше не является чемпионом мира в среднем весе по версии IBF.

«GGG отказался от пояса, а это значит, что обязательный претендент и первый номер рейтинга бразилец Эскива Фалькао, скорее всего, будет драться за вакантный титул с другим доступным претендентом. Второе место в рейтинге IBF занимает австралиец Майкл Зерафа, третья позиция – у немецкого боксера Винченцо Гуальтьери», – сообщает Sports.kz со ссылкой на бразильского журналиста Уилсона Балдини.

Какой-либо официальной информации о лишении Головкина титула IBF пока не поступало. Отметим, что Геннадий также владеет поясом по версии WBA Super и второстепенным титулом IBO. Его обязательным соперником по линии WBA является чемпион мира кубинец Эрисланди Лара.

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