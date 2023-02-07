Бой Рафиков – Аббасов пройдёт в Астане
Турнир NAIZA 50 пройдёт 18 марта в столице Казахстана в СК «Жекпе Жек».
Главным боем турнира является Фаниль Рафиков – Нариман Аббасов.
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