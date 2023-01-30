Артем Резников про бой Рафиков – Аббасов: «Для Фаниля это будет хорошей проверкой»

Артем Резников поделился своими мыслями о бое Фаниля Рафикова и Наримана Аббасова:

«Фаниль – молодец, что он выходит против такого бойца. Нариман один из сильнейших бойцов, и для Рафикова это хорошей проверкой его уровня. Этот бой покажет то, что он может»

Бой Рафиков – Аббасов возглавит турнир NAIZA 50, который пройдет в марте 2023 года.

«Он провел 95% своей карьеры, сражаясь с водителями Uber». Что в мире говорят о Головкине

Дамир Исмагулов объявил о возобновлении карьеры в UFC

Стерлинг про Рахмонова: «Его ударка лучше, чем у Чимаева»