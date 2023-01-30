Артем Резников про бой Рафиков – Аббасов: «Для Фаниля это будет хорошей проверкой»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Артем Резников поделился своими мыслями о бое Фаниля Рафикова и Наримана Аббасова:

«Фаниль – молодец, что он выходит против такого бойца. Нариман один из сильнейших бойцов, и для Рафикова это хорошей проверкой его уровня. Этот бой покажет то, что он может»

Бой Рафиков – Аббасов возглавит турнир NAIZA 50, который пройдет в марте 2023 года.

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