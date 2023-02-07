Нариман Аббасов о бое с Рафиковым: «Я не сплю, только тренируюсь, очень серьезно готовлюсь»

Экс-чемпион AMC Fight Night Нариман Аббасов в интервью «Вестник ММА» поделился ожиданиями от боя с Фанилем Рафиковым:

«Слышал про него, видел его бои в АСА, был чемпионом NAIZA. Уважаю его, как спортсмена, как бойца. Я очень серьезно готовлюсь на этот бой. После поражения вообще не сплю, только тренируюсь» Бой Аббасов – Рафиков состоится в марте на NAIZA50.

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