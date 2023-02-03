Камил Гаджиев о бое Рафиков – Аббасов: «Интересный, конкурентный бой»

Президент АМС Fight Night Камил Гаджиев о бое Фаниля Рафикова и Наримана Аббасова:

«По Фанилю мне сейчас очень сложно говорить. Нариман, уверен, покажет уровень. А что ждать от Рафикова? Я не знаю. Считаю, что с небольшим преимуществом Нариман фаворит, но бой, достаточно интересный, конкурентный. Я бы посмотрел этот бой»

Аббасов является бывшим доминирующим чемпионом АМС Fight Night в легком весе.

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