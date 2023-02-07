Экс-соперник Рахмонова проведет бой с Нурмагомедовым

Теги UFC MMA Абубакар Нурмагомедов Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов (17-3) проведет поединок с бразильцем Карлстоном Харрисом (17-5).

Поединок состоится 11 марта.

Харрис свой последний бой провел в феврале 2022 года против Шавката Рахмонова. Поединк завершился досрочной победой казахстанца нокаутом в первом раунде.

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