Жумагулов о бое Амангельды – Жолдашбек: «Хочу, чтобы выиграл Дастан, но Султана тоже хорошо знаю»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Боец UFC Жалгас Жумагулов о финале гран-при NAIZA Дастан Амангельды – Султан Жолдашбек:

«Он растет с каждым боем, всегда слушается. Хочу, чтобы он выиграл. Султана тоже хорошо знаю, он мне помогал в 2020 году, был спарринг-партнером. Он сильный боец, разносторонний. Дастану ставим тактику на бой, не знаю, буду или нет на его бое»

Финал гран-при состоится в рамках NAIZA 49 25 февраля.

«С Бастой чай не пила, но пересекаемся в бойцовских залах». Чемпионка NAIZA Карыгина готовится к первой защите титула и бросила вызов сестре Рахмонова 

«Каждый должен уходить вовремя». Сергей Морозов об исламе, допинге и возможном уходе из UFC

Царукян ответил на предложение реванша с Исмагуловым: «100К, и я в деле»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий