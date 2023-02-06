Жумагулов о бое Амангельды – Жолдашбек: «Хочу, чтобы выиграл Дастан, но Султана тоже хорошо знаю»

Боец UFC Жалгас Жумагулов о финале гран-при NAIZA Дастан Амангельды – Султан Жолдашбек:

«Он растет с каждым боем, всегда слушается. Хочу, чтобы он выиграл. Султана тоже хорошо знаю, он мне помогал в 2020 году, был спарринг-партнером. Он сильный боец, разносторонний. Дастану ставим тактику на бой, не знаю, буду или нет на его бое»

Финал гран-при состоится в рамках NAIZA 49 25 февраля.

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