Морозов и Жумагулов примут участие в BatyrBall

Казахстанские бойцы UFC Жалгас Жумагулов и Сергей Морозов примут участие в турнире по BatyrBall, который пройдет в рамках ивента NAIZA49.

Об этом в подкасте NAIZADAI сообщил президент казахстанской лиги и один из создателей BatyrBall Нурбек Карабала.

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