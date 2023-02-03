Морозов и Жумагулов примут участие в BatyrBall

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

 Казахстанские бойцы UFC  Жалгас Жумагулов и Сергей Морозов примут участие в турнире по BatyrBall, который пройдет в рамках ивента NAIZA49.

Об этом в подкасте NAIZADAI сообщил президент казахстанской лиги и один из создателей BatyrBall Нурбек Карабала.

«С Бастой чай не пила, но пересекаемся в бойцовских залах». Чемпионка NAIZA Карыгина готовится к первой защите титула и бросила вызов сестре Рахмонова 

«Каждый должен уходить вовремя». Сергей Морозов об исламе, допинге и возможном уходе из UFC

Царукян ответил на предложение реванша с Исмагуловым: «100К, и я в деле»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий