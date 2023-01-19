Магомед Кабардиев о дебюте в UFC: «Если все сложится идеально, то дебют может случиться в этом году»

Магомед Кабардиев рассказал о том, когда может состояться дебют в UFC:

«Саят занимается рабочей визой на 10 лет в Америку. Как только я ее получу, может быть будет дебют в UFC. Если все сложится идеально, то это может случиться даже в этом году. Все хотят попасть в лучшую лигу. Мне интересно стать лучшим из лучших. Только такие амбиции»

Кабардиев является непобежденным чемпионом лиги NAIZA.

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