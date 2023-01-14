Карабала о Рахмонове: «В чем сила Шавката? Он для иностранного зрителя не раскрыт полностью»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала об отношении UFC к Шавкату Рахмонову:

«Шавкат – это первый боец из Казахстана, который вошел в рейтинг UFC, все бои закончил досрочно. Я ездил с ним в Абу-Даби, вижу, как на него смотрят иностранцы, они его узнают. В чем сила Шавката? Он для них не раскрыт до конца, и им очень сложно будет его понять полностью. Это чувак, который практически не поддается эмоциям, выходи и душит соперника, хотя изначально с ударки, ноги-руки длинные. Они с Чимаевым, с которым сейчас их все противоставляют, они два архитипа – один бунтарь, второй скромный и созидательный»

Рахмонов свой бой проведет 4 марта против Джеффа Нила.

Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана

Бокс, UFC и NAIZA. ТОП-5 событий из мира единоборств 2022 года по мнению читателей Sports.ru Казахстан

Жалгас Жумагулов о продолжении карьеры в UFC: «По контракту еще один бой»