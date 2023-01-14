Президент NAIZA о Жалгасе Жумагулове: «Он сделал уже очень много»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала поделился своим мнением о карьере Жалгаса Жумагулова:

«Жалгас последний бой он выиграл 100%, до этого ему тоже должны были отдать победу. Не везет парню. Я не хочу ему лезть в голову, но, когда он объявил о завершении карьеры, я обрадовался. У него сейчас время капитализации собственного бренда, он в своей карьере уже все попробовал: выиграл титул, победил Али Багаутдинова, Тайсона Нема. Можно сказать, что после своего определенного пика пошел в UFC. У него такой вес, где очень много играет скорость, функционалка, и несмотря на то, что ему 34 года, он без определенной базы, закатывает такие бои в UFC. Он сделал уже очень много».

Свой последний бой Жумагулов проиграл в UFC очень спорным решением судей Чарльзу Джонсону.

Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана

Бокс, UFC и NAIZA. ТОП-5 событий из мира единоборств 2022 года по мнению читателей Sports.ru Казахстан

Жалгас Жумагулов о продолжении карьеры в UFC: «По контракту еще один бой»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий