Президент NAIZA о Жалгасе Жумагулове: «Он сделал уже очень много»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала поделился своим мнением о карьере Жалгаса Жумагулова:

«Жалгас последний бой он выиграл 100%, до этого ему тоже должны были отдать победу. Не везет парню. Я не хочу ему лезть в голову, но, когда он объявил о завершении карьеры, я обрадовался. У него сейчас время капитализации собственного бренда, он в своей карьере уже все попробовал: выиграл титул, победил Али Багаутдинова, Тайсона Нема. Можно сказать, что после своего определенного пика пошел в UFC. У него такой вес, где очень много играет скорость, функционалка, и несмотря на то, что ему 34 года, он без определенной базы, закатывает такие бои в UFC. Он сделал уже очень много».

Свой последний бой Жумагулов проиграл в UFC очень спорным решением судей Чарльзу Джонсону.

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