Жумагулов назвал условия для завершения карьеры: «Как в зале молодежь начнет сносить, так закончу»

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Боец UFC Жалгас Жумагулов в интервью «Вестнику ММА» назвал условие для завершения карьеры:

«Расстроился, что в UFC испортили мою карьеру, но много было поддержки. Сам тоже сел, поговорил с менеджером. Мне 34 года, но я поздно начал карьеру, поэтому силы еще есть. Как начнет в зале молодежь сносить, так закончу»

По контракту с UFC у Жумагулова остался один бой.

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