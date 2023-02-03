Гаджиев о перспективах Жумагулова в UFC: «На бумаге у него все плохо, но у людей есть глаза»

Камил Гаджиев оценил перспективы Жалгаса Жумагулова в UFC:

«Формально на бумаге у него все очень плохо, но у людей в UFC есть глаза, они все видели. Кто-то скажет, что он не выиграл, я же скажу, что как минимум он не проиграл эти поединки. Поэтому не факт, что его уволят из UFC. Он популярный, зрелищный для своей категории, поэтому за ребят, которые создают движ, делают шоу, надо держаться»

Жумагулову по контракту остался один бой. Последний бой Жалгас проиграл спорным решением Чарльзу Джонсону.

«С Бастой чай не пила, но пересекаемся в бойцовских залах». Чемпионка NAIZA Карыгина готовится к первой защите титула и бросила вызов сестре Рахмонова

«Каждый должен уходить вовремя». Сергей Морозов об исламе, допинге и возможном уходе из UFC

Царукян ответил на предложение реванша с Исмагуловым: «100К, и я в деле»