Айбек Шокпутов о продолжении карьеры Жумагулова: «UFC признали, что была ошибка со стороны судейства и Жалгасу дали еще один бой»

Тренер зала «Еркын Куш», в котором тренируется боец UFC Жалгас Жумагулов, Айбек Шокпутов о продолжении карьеры Жако:

«Первый разговор был на эмоциях, я сразу ему сказал, что вопрос карьеры – это его право, если он решит завершить, то мы все поддержим. Нет проблем. Если считаешь, что не нужно там быть, то оставляй это дело, какой смысл там оставаться, если не было желание. После чего ситуация подошла к тому, что UFC признали, что имела место ошибка со стороны судейства и Жалгасу дали еще один бой. У него организм не истощён, для него побиться еще проблем не будет. Есть сложности с весогонкой, что связано с возрастом, но этот момент уже так отрепетирован, что не должно быть проблем».

Жалгас проиграл очень спорным решением свой бой против Чарльза Джонсона.

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