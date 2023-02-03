Захар Рябов проиграл в дебюте в лиге Шлеменко
Казахстанский боец Захар Рябов дебютировал в лиге Shlemenko FC поединком против 38-летнего Дмитрия Веженко.
Бой сложился не лучшим образом для казахстанца, хотя второй и третий раунд «Зохан» перебивал соперника.
В итоге бой в Омске прошел всю дистанцию, а победу единогласным решением отдали Веженко.
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