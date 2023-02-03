Кабдрахманов о спаррингах с Порье: «Он не особо отличается борьбой, но стойка у него хорошая»

Теги MMA Дастин Порье Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Нурбек Кабдрахманов Спорт Казахстана

Боец лиги NAIZA Нурбек Кабдрахманов о спаррингах с Дастином Порье на сборах в США:

«Порье считается топовым бойцом для нас, и когда с ним стоишь в паре, эмоции зашкаливают. Но что касается борьбы, то он особо ей не отличается. Но стойка у него очень хорошая. Также стоял в парах с Майкано, набирался опыта у него».

Кабдрахманов в прошлом году провел сборы в АТТ вместе с Жалгасом Жумагуловым и Сергеем Морозовым.

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