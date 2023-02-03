Нурбек Кабдрахманов о воспитании старшими бойцами: «И локтями забивали и ногами на голову прыгали»

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Даурен Ермеков Naiza Fighting Championship Гойти Дазаев Нурбек Кабдрахманов Спорт Казахстана

Боец лиги NAIZA Нурбек Кабдрахманов о воспитании старшими бойцами в зале «Еркин Куш»:

«Всю молодость в зале, прошли воспитание старшими Жалгасом Жумагуловым, Сергеем Морозовым, Дауреном Ермековым, Гойти Дазаевым. Всякое бывало и локтями забивали и ногами на голову прыгали. Но это нормально, когда старшие проучивают младших, зато будешь знать».

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