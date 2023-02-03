Айдар Махметов о финале командного гран-при NAIZA: «У Tobet – команда мечты»

Известный казахстанский эксперт в мире ММА, чемпион мира, черный пояс по БЖЖ Айдар Махметов у себя в социальных сетях поделился ожиданиями от финала командного гран-при NAIZA:

«Пока Bellator FC выяснял отношения с Rizin FC на совместном новогоднем турнире в Токио, всех мировых грандов ММА успел вызвать чеченский промоушен АСА. А у нас в Казахстане бои стенка-на-стенку уже давно популярны. Пусть пока в рамках одного промоушена, но ведь это только начало.

В конце прошлого года Naiza FC запустил клубный гран-при. Команды успели провести по два круга. Отлично стартовала одна из самых известных казахских команд – Tobet Top Team. В 1 круге ребята прошли команду из Ирана🇮🇷 с разгромным счетом 5-0, в полуфинале – команду из Кыргызстана с таким же сухим счетом 5-0. С другой сетки навстречу «тобетовцам» уверенно двигался клуб DAR Team. Сначала они одолели команду из Узбекистана🇺🇿 4-1, а в полуфинале оказались сильнее команды из России с таким же счетом. Теперь 25 февраля, в Алматы, нас ждет шикарный финал между Tobet Top Team и DAR Team.

У Tobet – команда мечты: чемпион мира по ММА (GAMMA) 2022 Кошен Аканов, претендент на пояс чемпиона Eagle FC яркий Жасулан Акимжан, чемпион мира по ММА (GAMMA) 2022 Эльжан Гасанов, непобежденные в профессионалах Самандар Рузматов и Юрий Титоренко.

Бойцы клуба DAR Team не так известны широкой публике, но все может измениться уже через несколько недель. Что интересно, ни у кого из ребят этой команды еще нет поражений в профи. Айбек Бекболатов, Тимур Серикулы, Саид Агаев, Намик Нефталиев, Динасыл Жылкыбай полны решимости забрать главный приз.

Самое главное – все бойцы намерены не только полностью выложиться в клетке, но и дать публике вожделенное зрелище. Мне, например, очень интересен поединок между любимцем Абдулманапа Нурмагомедова – Жасуланом Акимжаном и ярким молодым финишером Тимуром Серикулы.

Поэтому следите за новостями и аккаунтами Naiza FC. Финал должен получиться мощным!»

Финал пройдет в рамках турнира NAIZA 49 в Алматы.

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