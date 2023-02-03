The Ring: «Раздражает видеть Алимханулы на третьем месте рейтинга средневесов. Он ничего не сделал»

Главный редактор журнала The Ring Дуглас Фишер выразил несогласие с тем, что боксер Хайме Мунгуйя и чемпион мира WBO из Казахстана Жанибек Алимханулы по итогам голосования издания заняли высокие позиции в рейтинге среднего веса.

«Меня действительно раздражает видеть Мунгуйя и Алимханулы на втором и третьем местах, когда ни один из них не сделал ни хрена (но у Хайме хотя бы есть победа решением судей в первом среднем весе). Но что есть, то есть. Средний вес не является глубоким дивизионом, и, как и многие гламурные весовые категории, он застопорился из-за политики индустрии», - написал Фишер.

Напомним, что полностью рейтинг средневесов по версии The Ring выглядит следующим образом:

1 (1). Геннадий Головкин (Казахстан) 2 (3). Хайме Мунгуйя (Мексика) 3 (4). Жанибек Алимханулы (Казахстан) 4 (6). Карлос Адамес (Доминиканская Республика) 5 (-). Лиам Смит (Великобритания) 6 (7). Риота Мурата (Япония) 7 (8). Сергей Деревянченко (Украина) 8 (9). Эрисланди Лара (Куба) 9 (10). Феликс Кэш (Великобритания) 10 (5). Крис Юбенк-младший (Великобритания).

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