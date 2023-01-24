Жанибек Алимханулы: «Я могу нокаутировать Хайме Мунгуйя»

Легендарный боксер и со-промоутер мексиканского боксера-средневеса Хайме Мунгуйа (41-0, 33 КО) Оскар де ла Хойя поинтересовался у подписчиков в твиттере, кого они хотели бы видеть следующим соперником для его подопечного.

Чемпион мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) дал свой ответ промоутеру.

«Я легко могу нокаутировать его, иншаллах!», – заявил Алимханулы.

Ранее Мунгуйа во второй раз отказался от поединка с Алимханулы, который был назначен ему Всемирной боксерской организацией.

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