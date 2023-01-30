Жанибек Алимханулы: «Где вы, чемпионы? Меня не интересуют малоизвестные боксеры»
Чемпион мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) выступил с критикой чемпионов и именитых боксеров за то, что они не желают выходить против него на ринг.
«Когда ты чемпион, все, у кого нет титула, хотят сразиться с тобой. Чемпионы не хотят драться. Чемпион хочет драться только с чемпионом. Где вы, чемпионы? Меня не интересуют малоизвестные боксеры и не чемпионы!», — написал в своем Twitter Алимханулы.
Напомним, что свой предыдущий бой Жанибек провел в ноябре прошлого года в Лас-Вегасе, в нем он единогласным решением судей победил британца Дензела Бентли, тем самым проведя первую защиту титула WBO.
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