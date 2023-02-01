Алимханулы согласился на бой с доминиканцем Карлосом Адамесом

Чемпион мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) согласился на бой с доминиканцем Карлосом Адамесом.

«Я был удивлен, когда услышал, что ты хочешь драться со мной. Хоть ты и не чемпион и не популярен, но у тебя есть смелость. Я уважаю это! Я с удовольствием подерусь с тобой. И этот бой будет легче, чем спарринг! Будь готов», – сказал Алимханулы.

Карлосу – 28 лет. У него 22 победы, 17 из которых нокаутом и 1 поражение (в ноябре 2019 года он досрочно проиграл бразильцу Патрику Тейшейре).

В декабре 2021 года Адамес победил украинца Сергея Деревянченко. А последнем поединке в ноябре нокаутировал мексиканца Хуана Масиаса Монтиэля и завоевал титул WBC Interim в среднем весе.

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