Жанибек Алимханулы: «Кто следующий?»

Чемпион мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) находится в ожидании следующего соперника.

«Есть какие-нибудь новости? Я и все мои фанаты ждут новостей. Кто следующий?» – написал Алимханулы в своем аккаунте Twitter.

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