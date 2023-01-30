Дамир Исмагулов раскрыл заработок в UFC

Боец легкого веса MMA Дамир Исмагулов рассказал, сколько зарабатывает в UFC.

– В UFC у тебя условия были 20 тысяч +20 тысяч (долларов, гонорар за бой и бонус за победу – sports.ru)?

– Это был шестой бой, там было 30+30.

– А последний бой по контракту на таких же условиях?

– Да, на таких же. Слушай, я еще не знаю. Я знаю, что у меня еще один бой по контракту. Я вообще не думаю, дадут ли они мне новый контракт. Один бой, знаешь, я не люблю быть в долгах.

– То есть нужно его отработать, ты 100% выйдешь?

– Я в любом случае подписывал контракт и не хочу быть чем-то обязан. Я хочу провести этот бой и если он будет последний, значит он будет последний, – сказал Исмагулов в интервью «Спорт Шредингера».

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