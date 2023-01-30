Боец UFC Дамир Исмагулов: «Предложили выйти на боксерский бой с Крисом Бердом»

Боец легкого веса UFC Дамир Исмагулов прокомментировал слухи о возможном дебюте в боксе.

– Промоутер Владимир Хрюнов говорил о том, что хочет сделать тебе бой в боксе. Это правда?

– После завершения карьер на меня сразу вышли борцы, боксеры, каратисты, танцоры (улыбается). Все федерации на меня вышли. У меня было мечта выступить в боксе. Когда тренировался в боксерском зале, тренер говорил: «Сейчас поедешь на турнир, побоксируешь там». Но не получилось... С хорошим боксером бы себя хотел проверить. Столько предложений тогда посыпалось, вплоть до того, чтобы выйти с Крисом Бердом. Он уже давно на пенсии, – сказал Исмагулов в интервью «Спорт Шредингера».

Напомним, что в последнем поединке Исмагулов потерпел поражение от российского бойца Армана Царукяна. Позже боец объявил о завершении карьеры, но в конце января рассказал, что у него остался еще один бой по контракту в UFC.

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