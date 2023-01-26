Азат Максум о бое Рахмонов – Нил: «Шавкат выиграет болевым во втором раунде»

Казахстанский боец Азат Максум сделал прогноз на бой Шавката Рахмонова с американцем Джеффом Нилом в UFC:

«Шавкат выиграет болевым во втором раунде», – приводят слова бойца социальные сети лиги OCTAGON.

Поединок Шавката Рахмонова с Джеффом Нилом пройдет 4 марта на UFC 285.

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