Азат Максум о бое Рахмонов – Нил: «Шавкат выиграет болевым во втором раунде»
Казахстанский боец Азат Максум сделал прогноз на бой Шавката Рахмонова с американцем Джеффом Нилом в UFC:
«Шавкат выиграет болевым во втором раунде», – приводят слова бойца социальные сети лиги OCTAGON.
Поединок Шавката Рахмонова с Джеффом Нилом пройдет 4 марта на UFC 285.
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