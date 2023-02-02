Боец UFC Спивак про Армана Оспанова: «Арман – хороший и сильный парень»

Теги UFC MMA Сергей Спивак Sports.ru - Казахстан Арман Оспанов Спорт Казахстана

Боец UFC Сергей Спивак про казахстанского файтера Армана Оспанова:

«Было дело. Арман хороший и сильный парень. Я видел его в зале. Бывало, мы общались с ним после тренировок и один раз даже я приходил к нему домой, и он угощал меня вкусным пловом, который сам приготовил»

Арман Оспанов уже больше года не выходил в октагон, проиграв из-за травмы ноги в лиге Eagle FC.

«Он провел 95% своей карьеры, сражаясь с водителями Uber». Что в мире говорят о Головкине

Дамир Исмагулов объявил о возобновлении карьеры в UFC

Стерлинг про Рахмонова: «Его ударка лучше, чем у Чимаева»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий