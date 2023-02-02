Боец UFC Спивак про Армана Оспанова: «Арман – хороший и сильный парень»

Боец UFC Сергей Спивак про казахстанского файтера Армана Оспанова:

«Было дело. Арман хороший и сильный парень. Я видел его в зале. Бывало, мы общались с ним после тренировок и один раз даже я приходил к нему домой, и он угощал меня вкусным пловом, который сам приготовил»

Арман Оспанов уже больше года не выходил в октагон, проиграв из-за травмы ноги в лиге Eagle FC.

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