Сергей Спивак о Казахстане: «Бешбармак мне очень понравился»
Российский боец UFC Сергей Спивак в интервью «Проспорту» вспомнил бой в Казахстане и бешбармаке:
«Было супер и мне очень понравилось в Казахстане. Люди там очень хорошие и гостеприимные. Очень вкусное национальное блюдо – бешбармак. Было вкусно и мне очень понравилось. Но бой выдался очень тяжелым, потому что тогда я заболел»
Спивак уже в это воскресенье в рамках главного боя вечера UFC подерется с Дерреком Льюисом.
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