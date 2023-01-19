Экс-соперник Жумагулова и Морозова в UFC Пайва уволен из лиги

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Спорт Казахстана

UFC в очередной раз почистили ростер, уволив ряд бойцов. Среди них оказался хорошо известный казахстанской публике Раулиан Пайва.

Бразилец успел подраться с двумя казахстанцами в UFC, став первым соперником в лиге Жалгаса Жумагулова, одержав победу весьма спорным решением судей. А затем через время после того, как поднялся в весе встретился с Сергеем Морозовым.

Морозов сумел взять реванш за Жумагулова, выиграв решением судей.

«Время в любителях исчерпано». Чемпион Европы по ММА Исбулаев к дебюту в профи готовится под руководством тренера Жумагулова и Морозова

Чемпион NAIZA Казыбек Сагын: с 7 лет в казарме, профессиональный жокей, тренируется с Рахмоновым, любит готовить пироги

😍Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий