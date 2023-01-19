Экс-соперник Жумагулова и Морозова в UFC Пайва уволен из лиги

UFC в очередной раз почистили ростер, уволив ряд бойцов. Среди них оказался хорошо известный казахстанской публике Раулиан Пайва.

Бразилец успел подраться с двумя казахстанцами в UFC, став первым соперником в лиге Жалгаса Жумагулова, одержав победу весьма спорным решением судей. А затем через время после того, как поднялся в весе встретился с Сергеем Морозовым.

Морозов сумел взять реванш за Жумагулова, выиграв решением судей.

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