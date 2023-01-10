Саят Абдрахманов о своих целях: «Довести казахстанского бойца до чемпионского пояса»

Менеджер казахстанских бойцов UFC Саят Абдрахманов о своих целях в карьере:

«У меня не было цели стать топовым менеджером, но были цели довести бойца до чемпионского пояса, поднять этот спорт в Казахстане, подписать бойцов из нашей страны в UFC, довести казахстанского бойца до пояса. Дальше развиваться, впереди еще более большие цели. Мне повезло, что я нашел ту стезю, которая мне подходит, тут я могу проявить свои сильные качества»

Абдрахманов ведет дела казахстанских бойцов UFC Шавката Рахмонова, Жалгаса Жумагулова, Сергея Морозова и Дамира Исмагулова.

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