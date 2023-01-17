Сергей Морозов о участии бойцов UFC из Казастана в рекламе: «Приятно же своих пацанов видеть»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов рассказал, как относится к популярности, а также к участию своих соотечественников из мира ММА в рекламных кампаниях различных брендов.

– Я, если честно, остыл уже ко всему. К этой славе, взлетам, боям, победам, празднованиям каким-то. Просто воспринимаю это как нашу жизнь, как наши будни. Приехал, Дамира тут на рекламных баннерах увидел (улыбается). Приятно, что свои. Неприятно, что он букмекерскую контору рекламирует просто. А так приятно своих ребят видеть где-то. Бывает, видишь Шавката везде по Казахстану, где он энергетик рекламирует. Мы с этим пацаном выросли. С Союза [ММА] вместе дрались, в М-1 вместе выступали, в UFC вместе деремся.

Приятно же своих пацанов видеть. До этого «Жако» (Жалгас Жумагулов - прим.) везде висел на рекламе. Офигенно же. Он везде, во всех магазинах был. Приятно и Дамира видеть. Просто у всех свои взгляды на жизнь, - сказал в интервью «Вестнику ММА» Морозов.

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