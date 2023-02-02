Даурен Ермеков о своем будущем в лиге Eagle FC: «Я в ожидании»

Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков в интервью «Вестнику ММА» рассказал о своем будущем в лиге Eagle FC, чемпионом которой он является:

«Я в ожидании, пока в непонятке. Пока они не говорят, что и как, ждет ответа от Шамиля Завурова. Но при этом были разговоры, что турниры будут. Планировали в феврале в Египте, в марте еще где-то, но планы похоже поменялись»

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