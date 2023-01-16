Фариддун Одилов о причинах отмены боя с Ермековым: «Отменили два раза перелет»

Фариддун Одилов в интервью АСА вспомнил проблемы с велогонкой, из-за которых он снялся с титульного боя в лиге Eagle FC против Даурена Ермекова:

«Были проблемы с весогонкой, отменили два раза перелет, в итоге на место боя прилетели только в день взвешивания. Не смогли согнать вес, мне стало очень плохо. Но на все воля Всевышнего. Теперь подписали в лигу АСА в 93 кг»

Таким образом, Даурен смог стать чемпионом без боя.

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