Ермеков про Одилова: «Твой поступок меня разочаровал»

Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков про Фаридуна Одилова, который в день поединка отказался драться:

«Фаридун, скажу как есть, твой поступок меня разочаровал. Лига старалась сделать все, чтобы этот бой состоялся. Я пошел на все условия, сделал все, что от меня зависит, чтобы бой состоялся. Ты громко заявлял, что уронишь меня, а сам даже не вышел в клетку. Неуважение к своим болельщикам, неуважение к нашим болельщикам, лиге, организаторам и лично ко мне.

Я думаю, что все сделали правильные выводы по итогам этого случая. Я не помню такого случая, когда бывший чемпион так бесславно уходит из организации. Может быть тебе интереснее уйти в поп-мма и гонять там мешков. Но это твое дело. В нашем вопросе поставлена точка. Ты не сумел защитить пояс и теперь его место в Казахстане».

Ермеков является полноценным чемпионом Eagle FC.

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