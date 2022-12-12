Хирамагомедов бросил вызов Ермекову: «Что-то ты тормозишь»

Боец ММА Гамзат Хирамагомедов (10-2) бросил вызов казахстанцу Даурену Ермекову (17-5):

«Вызываю Ермекова на бой. Одилов, сделай сход-развал или заряди электронику. Что-то ты тормозишь, «Терминатор»

Даурен Ермеков стал полноправным чемпионом Eagle FC в среднем весе после того, как таджикистанский боец Фаридун Одилов (14-2-2) отказался драться с ним на турнире Eagle FC 51 в Атырау по состоянию здоровья.

Что касается противостояния Ермекова и Хирамагомедова, то они дрались дважды: в 2016 году по любителям, тогда победа досталась россиянину, и в июле 2022-го в профи Даурен удосрочил Гамзата.

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