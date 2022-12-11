Ермеков о дальнейших планах: «Я хочу реванш с Минеевым»

Даурен Ермеков в интервью «Вестнику ММА» рассказал об отмене боя с Фаридуном Одиловым, а также дальнейших планах в карьере:

«До последнего готовился к тому, что бой состоится, хотел этот поединок. Но после обеда сказали, что Одилов отказался из-за проблем со здоровьем. Насколько я знаю, по контракту за перевес идет минус 30% от гонорара и желтая карточка. Я был готов, чтобы соперник вышел без карточки, но так получилось. Все мы люди, все спортсмены, бывает здоровье подводит, и мы должны к этому относиться с пониманием. Буду готов через три месяца, хочу подраться перед Рамадданом, если Одилов будет готов, то можем в другой стране, в другой лиге, мне без разницы. Но это не является принципиальным противостоянием, лишь спортивный интерес. Пояс дадут, будем защищать, у меня вроде два боя еще по контракту. В лиге есть хорошие претенденты, есть Шлеменко, с которым бы я хотел выйти, но все идет к тому, что я хочу реванш с Владимиром Минеевым».

Ермеков должен был драться с Одиловым на турнире Eagle 51 в Атырау, однако стал обладателем титула без боя.

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