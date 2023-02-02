Оскар де ла Хойя о бое GGG – Мунгуйя: «Мы уже связались с людьми Головкина»

Промоутер Оскар де ла Хойя, сотрудничающий с мексиканским средневесом Хайме Мунгуйя, выразил заинтересованность в организации поединка его подопечного с чемпионом мира WBA/IBF/IBO Геннадием Головкиным.

«Существует большая вероятность боя с Хайме и GGG, – сказал Де Ла Хойя в интервью The DAZN Boxing Show. Я думаю, что оба парня должны показать себя. Думаю, что этот бой будет образцовым – это была бы яркая борьба. Мы уже связались с людьми Головкина. Я твердо уверен, что Мунгуйя готов ко всему.

Итак, это моя цель на 2023 год – сделать Хайме лучшим бойцом из возможных и привести его к титулу чемпиона мира. Но прежде всего я хочу, чтобы он сразился с Triple G», – добавил Де Ла Хойя.

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