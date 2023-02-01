Абель Санчес: «Я был против боя GGG и Мунгуйя. На карьере мексиканского паренька пришлось бы поставить крест»

Бывший тренер Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) Абель Санчес вспомнил, как несколько лет назад Атлетическая комиссия штата Невада не допустила мексиканца Хайме Мунгуйя до боя с GGG.

– Когда мы с Томом [Леффлером] и Геннадием это обсуждали, лично я не хотел этого боя. Я был против него, потому что на карьере этого мексиканского паренька пришлось бы поставить крест. Он ушел бы на пенсию, потому что тогда его бы просто страшным образом нокаутировали. Да и сейчас ему лучше не встречаться с Головкиным. Ему ни к чему это избиение. А Геннадий задал бы ему жестокую трепку, - сказал Санчес в интервью K.O. Artist Sports.

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