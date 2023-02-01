Абель Санчес: «Мунгуйя, держись подальше от GGG»

Бывший тренер чемпиона мира по версиям IBF, WBA Super и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) Абель Санчес озвучил свое мнение о потенциальном бое GGG с мексиканским боксером Хайме Мунгуйя.

– Держись подальше от GGG. Единственный, кто прямо сейчас может доставить каких-либо проблем GGG, это Канело. Почему я так считаю? Возможно, я предвзят, но мне кажется, что сейчас Головкин не делает тех вещей, которые нужны ему, чтобы победить Альвареса. Любого другого он побьет. Нанести поражение Геннадию Головкину чрезвычайно сложно, будь ему 41 или 42 года. Потому что одного у этого парня не отнять — как только он ударит вас, вы это почувствуете во всей полноте. Поэтому если вы не талант уровня Канело, вам будет тяжело победить Головкина, - сказал Санчес в интервью K.O. Artist Sports.

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