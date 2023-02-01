Бакытжанулы получил бой с экс-чемпионом PFL

Асылжан Бакытжанулы проведет 25 февраля бой в UAE Warriors.

В соперники он получил экс-чемпиона PFL аргентинца Эмилиано Сорди (23-11-1). Сорди выиграл гран-при американской лиги в 2019 году, одержав пять побед.

При этом у Сорди также есть опыт выступления в Bellator и DWCS.

Сейчас Эмилиано идет на серии из трех поражений, после чего покинул PFL. Асылжан свой последний бой также проиграл

«Он провел 95% своей карьеры, сражаясь с водителями Uber». Что в мире говорят о Головкине

Дамир Исмагулов объявил о возобновлении карьеры в UFC

Стерлинг про Рахмонова: «Его ударка лучше, чем у Чимаева»