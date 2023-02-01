Бакытжанулы получил бой с экс-чемпионом PFL
Асылжан Бакытжанулы проведет 25 февраля бой в UAE Warriors.
В соперники он получил экс-чемпиона PFL аргентинца Эмилиано Сорди (23-11-1). Сорди выиграл гран-при американской лиги в 2019 году, одержав пять побед.
При этом у Сорди также есть опыт выступления в Bellator и DWCS.
Сейчас Эмилиано идет на серии из трех поражений, после чего покинул PFL. Асылжан свой последний бой также проиграл
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