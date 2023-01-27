Нурбек Карабала о бое Емельяненко – Бейдер: «Хотелось бы, чтобы Федор выиграл, но годы берут свое»

Теги MMA Федор Емельяненко Bellator Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала поделился мнением о бое Федора Емельяненко и Райана Бейдера, который состоится в рамках лиги Bellator:

«Конечно, хотелось бы, чтобы Федор выиграл у Райана. Но мы должны понимать, что годы свое берут, в какой бы форме не был Емельяненко, его победа будет настоящим чудом. Думаю, это станет самым обсуждаемым инфоповодом этого года. У Федора не было легких поединков, и тут все может решит его один удар. Думаю, что скорее всего бой закончится досрочно. Шансы у Бейдера намного велики чем у его оппонента»

Бой состоится 4 февраля в США.

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