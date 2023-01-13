Фаниль Рафиков о задачах: «Интересно попробовать себя на Западе»

Казахстанский боец Фаниль Рафиков о своих задачах в ММА:

«У меня нет задачи в UFC, если будет вариант в Bellator или PFL, то конечно, мне будет интересно попробовать себя на Западе. Только пока визу не дают. Если нет, то буду Мага Исма в казахстанском ММА, будут качать»

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