Фаниль Рафиков о задачах: «Интересно попробовать себя на Западе»

Теги UFC MMA Bellator PFL / WSOF Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец Фаниль Рафиков о своих задачах в ММА:

«У меня нет задачи в UFC, если будет вариант в Bellator или PFL, то конечно, мне будет интересно попробовать себя на Западе. Только пока визу не дают. Если нет, то буду Мага Исма в казахстанском ММА, будут качать»

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