BigSom о ближайшем турнире по BATYRBALL: «Интерес к турнирам показывает, что в этом виде спорта есть что-то близкое к казахстанской ментальности»

Один из создателей игры BATYRBALL Самсон Аракелян, известный как хип-хоп исполнитель BigSom поделился своими ожиданиями от ближайшем турнире, который пройдет в рамках NAIZA 49 25 февраля: «Очень рад, что BATYRBALL становится неотъемлемой частью шоу и турниров NAIZA. Самая идея совместить борьбу и баскетбол придаст еще больше внимания видам спорта, а участие Артема Резникова станет для многих приятной неожиданностью. И тот факт, что Артем, а ранее и команда Хабиба изъявили желание и проявили интерес к виду спорта, позволяет говорить, что BATYRBALL идет в верном направлении и есть в этом виде спорта что-то близкое к нашей казахстанской ментальности. Уверен, что 2023 год станет годом становления BATYRBALL, как самостоятельного вида спорта, который будет привлекать все больше внимания и станет возможно чем-то, что представит нашу страну за рубежом. Предпосылки мы уже увидели после первого турнира»

BATYRBALL набирает все больше популярности среди масс, в том числе новый вид спорта уже был отмечен зарубежными СМИ.

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